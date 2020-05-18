|Скорость ветра:
|4.8 м/с
|Восход солнца:
|05:12
|Заход солнца:
|20:24
|Температура завтра:
|+22 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|05:05
|Заход солнца:
|20:43
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.45 грн
|26.75 грн
|EUR
|28.45 грн
|28.95 грн
По состоянию на 10 утра 18 мая в Николаевской области выявлено 22 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Всего зарегистрировано 262 подтвержденных случаев COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения — 49.
Из всех 262 подтвержденных случаев по месту жительства:
Всего выздоровели от COVID-19 82 челвоека, умерло всего от последствий вируса 6 человек.
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 18 мая зафиксировано 18 тысяч 616 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 535 летальных, 5276 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.
|
Непубличная зарплата директора Николаевского аэропортаЮрий Ягольник
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
По состоянию на 10 утра 18 мая в Николаевской области выявлено 22 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Всего зарегистрировано 262 подтвержденных случаев COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения — 49.
Из всех 262 подтвержденных случаев по месту жительства:
Всего выздоровели от COVID-19 82 челвоека, умерло всего от последствий вируса 6 человек.
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 18 мая зафиксировано 18 тысяч 616 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 535 летальных, 5276 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.