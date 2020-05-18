По состоянию на 10 утра 18 мая в Николаевской области выявлено 22 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Всего зарегистрировано 262 подтвержденных случаев COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения — 49.

Из всех 262 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 42 человека;

Южноукраинск - 37 человек;

Первомайск - 9 человек;

Арбузинский район - 6 человек;

Братский район - 3 человека;

Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;

Врадиевский район - 25 человек;

Доманевский район - 55 человек;

район - 55 человек; Казанковский район - 1 человек;

Николаевский район - 1 человек;

Новоодесский район - 37 человек;

район - 37 человек; Снигиревский район - 1 человек;

Кривоозерский район - 4 человека.

Всего выздоровели от COVID-19 82 челвоека, умерло всего от последствий вируса 6 человек.

Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 18 мая зафиксировано 18 тысяч 616 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 535 летальных, 5276 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.