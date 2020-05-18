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В Ровенской области в ходе обысков в рамках досудебного расследования правоохранители изъяли больше 73 кг янтаря-сырца, оборудование для его добычи и оборудование для обработки.
Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции Украины.
— По фактам незаконной добычи янтаря, сопротивления и насилия в отношении сотрудников полиции, а также незаконного хранения оружия СУ ГУНП в Ровенской области начато уголовное производство. Во время досудебного расследования установлено причастных к правонарушениям лиц и место их проживания, - сообщили в полиции.
Отмечается, что обыски проходили в селе Полки Владимирецкого района по адресам проживания фигурантов производства.
— Во время мероприятий правоохранители обнаружили более 73 кг янтаря-сырца, две мотопомпы, два пожарных рукава и станок для обработки камня янтаря. Вещественные доказательства изъяты. Продолжаются следственные действия с целью привлечения к ответственности причастных к правонарушениям, - сказано в сообщении.
Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря».
В Ровенской области в ходе обысков в рамках досудебного расследования правоохранители изъяли больше 73 кг янтаря-сырца, оборудование для его добычи и оборудование для обработки.
Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции Украины.
— По фактам незаконной добычи янтаря, сопротивления и насилия в отношении сотрудников полиции, а также незаконного хранения оружия СУ ГУНП в Ровенской области начато уголовное производство. Во время досудебного расследования установлено причастных к правонарушениям лиц и место их проживания, - сообщили в полиции.
Отмечается, что обыски проходили в селе Полки Владимирецкого района по адресам проживания фигурантов производства.
— Во время мероприятий правоохранители обнаружили более 73 кг янтаря-сырца, две мотопомпы, два пожарных рукава и станок для обработки камня янтаря. Вещественные доказательства изъяты. Продолжаются следственные действия с целью привлечения к ответственности причастных к правонарушениям, - сказано в сообщении.
Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря».