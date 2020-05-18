Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста заведующей дневным отделением Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского райсуда города Одесса.

«По версии следствия, 4 декабря 2019 года в начале рабочего дня женщина включила электрический обогреватель в своем кабинете на третьем этаже. Через некоторое время она закрыла дверь и оставила без присмотра электроприбор, в результате аварийного режима работы которого произошел пожар, приведший к трагической гибели 16 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина подозревается в нарушении требований пожарной безопасности (ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины) и следственный судья принял соответствующее решение, удовлетворив поступившее ходатайство.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, на улице Троицкой, произошел пожар, который тушили почти сутки. В результате него, по последним данным, погибли пять человек, среди которых 16-летняя студентка и 43-летняя преподавательница. Еще 31 человек, по данным спасателей, пострадал.