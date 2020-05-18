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Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста заведующей дневным отделением Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского райсуда города Одесса.
«По версии следствия, 4 декабря 2019 года в начале рабочего дня женщина включила электрический обогреватель в своем кабинете на третьем этаже. Через некоторое время она закрыла дверь и оставила без присмотра электроприбор, в результате аварийного режима работы которого произошел пожар, приведший к трагической гибели 16 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина подозревается в нарушении требований пожарной безопасности (ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины) и следственный судья принял соответствующее решение, удовлетворив поступившее ходатайство.
Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, на улице Троицкой, произошел пожар, который тушили почти сутки. В результате него, по последним данным, погибли пять человек, среди которых 16-летняя студентка и 43-летняя преподавательница. Еще 31 человек, по данным спасателей, пострадал.
Напомним, что по заключению правительственной комиссии, пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.
Служба безопасности Украины подозревает, что сотрудники ГУ ГСЧС в Одесской области планировали уничтожить документацию по проверке противопожарной безопасности в здании Одесского колледжа.
Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста заведующей дневным отделением Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского райсуда города Одесса.
«По версии следствия, 4 декабря 2019 года в начале рабочего дня женщина включила электрический обогреватель в своем кабинете на третьем этаже. Через некоторое время она закрыла дверь и оставила без присмотра электроприбор, в результате аварийного режима работы которого произошел пожар, приведший к трагической гибели 16 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина подозревается в нарушении требований пожарной безопасности (ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины) и следственный судья принял соответствующее решение, удовлетворив поступившее ходатайство.
Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, на улице Троицкой, произошел пожар, который тушили почти сутки. В результате него, по последним данным, погибли пять человек, среди которых 16-летняя студентка и 43-летняя преподавательница. Еще 31 человек, по данным спасателей, пострадал.
Напомним, что по заключению правительственной комиссии, пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.
Служба безопасности Украины подозревает, что сотрудники ГУ ГСЧС в Одесской области планировали уничтожить документацию по проверке противопожарной безопасности в здании Одесского колледжа.