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В понедельник, 18 мая, в Одессе произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
«18 мая в г. Одесса по ул. Торговая, 20 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир. Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций», — говорится в сообщении.
В ГСЧС сообщили, что из дома вывели 8 жителей, иформация о жертвах и пострадавших уточняется.
Напомним, 14 мая в результате обрушения бывшего кинотеатра в городе Виноградов на Закарпатье погиб человек. Его тело под завалами нашли спасатели. Еще одного мужчину удалось спасти.
Ранее также сообщалось, что в ночь с 9 на 10 февраля в Николаеве обрушилась стена аварийного дома по улице Георгия Гонгадзе, 30.
В понедельник, 18 мая, в Одессе произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
«18 мая в г. Одесса по ул. Торговая, 20 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир. Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций», — говорится в сообщении.
В ГСЧС сообщили, что из дома вывели 8 жителей, иформация о жертвах и пострадавших уточняется.
Напомним, 14 мая в результате обрушения бывшего кинотеатра в городе Виноградов на Закарпатье погиб человек. Его тело под завалами нашли спасатели. Еще одного мужчину удалось спасти.
Ранее также сообщалось, что в ночь с 9 на 10 февраля в Николаеве обрушилась стена аварийного дома по улице Георгия Гонгадзе, 30.