Непосредственной причиной частичного обрушения дома № 20 по улице Торговой в Одессе, которое произошло сегодня, могли стать земляные работы, которые велись на соседней стройплощадке — там, где еще недавно стоял банно-прачечный комбинат.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на заявление начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олега Беха.

«Дом имел небольшой крен (после сноса бани, — прим.). По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал», — заявил он.

По факту случившегося открыто уголовное производство. Предварительная квалификация — часть 2 ст. 272 УК Украины («нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью»).

Издание отмечает, что жильцы обрушившегося дома еще осенью прошлого года предупреждали, что снос бани может привести к таким последствиям, однако городские власти тогда проигнорировали их заявления. Застройщиком является компания «Некст Джен девелопмент». Она обещала укрепить дом № 20 и застраховать имущество одесситов.

Напомним, сегодня, 18 мая, в Одессе произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома. В ГСЧС сообщили, что из дома вывели 8 жителей, иформация о жертвах и пострадавших уточняется.