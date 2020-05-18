В провинциях на северо-востоке Китая власти вводят новый жесткий карантин из-за вспышки коронавируса. В целом ограничения коснулись около 108 миллионов человек.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на западные СМИ.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в провинции Цзилинь — известно о как минимум 34. Большинство из них в городе Шулань. Еще три случая в провинции Ляонин. Местные специалисты считают, что причина новой вспышки — люди, приехавшие из России, которая уже на втором месте в мире по количеству инфицированных.

В итоге власть снова ввела карантин. Жесткие меры ввели в Шулане, где местным жителям запретили выходить из дому — делать єто может только один член семьи раз в два дня и не более чем на 2 часа. В провинции Цзилинь отменили поезда и автобусы, закрыли школы. Если человек хочет уехать из города, он должен сделать тест за 48 часов до отправления и получить негативный результат.

«Люди снова ведут себя осторожнее. Дети на улице снова в масках, медработники в защитных костюмах. Это печально, потому что вы не знаете, когда это все закончится», — сказал Фань Пай из города Шэньян провинции Ляонин.

За новую вспышку «головой» уже поплатились чиновники — должности лишился глава Коммунистической партии Шуланя, глава комиссии здравоохранения города и еще четверо вісокопоставленніх чиновников.

Как отмечает издание, после критики власти Китая за запоздалую реакцию на эпидемию в Ухане администрация лидера КНР Си Цзиньпина принимает максимально жесткие меры, чтобы не допустить второй волны эпидемии в стране.

Отметим, что 18 мая в Китае впервые за последний месяц зафиксировали смерть от коронавируса.

Напомним, советник президента США по торговой политике Питер Наварро осудил власти Китая за то, что они, зная об эпидемии коронавируса, позволили туристам путешествовать по миру. Он считает, что это привело к распространению коронавируса.