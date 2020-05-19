В Виннице в городской больнице №1 отдельное отделение для больных коронавирусом COVID-19 уже заполнено. Полсотни мест осталось только в центральной районной больнице.

Об этом сообщает местный информационный портал Vежа.

Цитируя руководителя Винницкой облгосадминистрации Владислава Скальского, издание отмечает, что в городской больнице №1 находятся 60 пациентов, хотя отделение рассчитано на 59 коек.

В дальнейшем инфицированных пациентов планируют при необходимости направлять в город Калиновка — там есть свободные места в центральной райбольнице.

По состоянию на 18 мая в Винницкой области зарегистрированы 733 больных с диагнозом COVID-19. Стационарное лечение проходят 104 пациента, амбулаторное - 233 человека. Выздоровели - 386 пациентов.

Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 18 мая зафиксировано 18 тысяч 616 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 535 летальных, 5276 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.