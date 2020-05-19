Вчера, 18 мая, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, силами ООС ликвидирован один боевик.

Об этом сообщают в пресс-центре Операции Объединенных сил.

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы возле Богдановки, Тарамчука, Красногоровки, Широкиного, рядом с Новотошковским, у Новолуганского и трижды возле Луганского. Также рядом с Пивденным и неподалеку от Новоалександровки.