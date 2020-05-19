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Вчера, 18 мая, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, силами ООС ликвидирован один боевик.
Об этом сообщают в пресс-центре Операции Объединенных сил.
Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы возле Богдановки, Тарамчука, Красногоровки, Широкиного, рядом с Новотошковским, у Новолуганского и трижды возле Луганского. Также рядом с Пивденным и неподалеку от Новоалександровки.
— Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы, - отметили в штабе.
Вчера, 18 мая, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, силами ООС ликвидирован один боевик.
Об этом сообщают в пресс-центре Операции Объединенных сил.
Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы возле Богдановки, Тарамчука, Красногоровки, Широкиного, рядом с Новотошковским, у Новолуганского и трижды возле Луганского. Также рядом с Пивденным и неподалеку от Новоалександровки.
— Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы, - отметили в штабе.