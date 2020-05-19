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В Николаевской области сегодня ночью, 19 мая, произошёл пожар жилого дома на улице Котляревского села Врадиевка, причиной возникновения огня называется короткое замыкание.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
По прибытию спасателей было установлено, что пожар начался с веранды, а позже перекинулся на жилой дом. Пожарные не допустили распространения огня на летнюю кухню и соседнее сооружение.
Общая площадь пожара составила 100 м2, в 5:05 его локализовали, а в 5:29 — ликвидировали.
Вероятная причина возникновения огня — короткое замыкание электропроводки. К тушению привлекалось 4 спасателя, 1 единица техники ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в Николаеве, в ночь на 19 мая, на улице Николаевской загорелся моторный отсек и салон автомобиля Toyota Prado, в результате едва не сгорели еще два автомобиля припаркованные рядом.
В Николаевской области сегодня ночью, 19 мая, произошёл пожар жилого дома на улице Котляревского села Врадиевка, причиной возникновения огня называется короткое замыкание.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
По прибытию спасателей было установлено, что пожар начался с веранды, а позже перекинулся на жилой дом. Пожарные не допустили распространения огня на летнюю кухню и соседнее сооружение.
Общая площадь пожара составила 100 м2, в 5:05 его локализовали, а в 5:29 — ликвидировали.
Вероятная причина возникновения огня — короткое замыкание электропроводки. К тушению привлекалось 4 спасателя, 1 единица техники ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в Николаеве, в ночь на 19 мая, на улице Николаевской загорелся моторный отсек и салон автомобиля Toyota Prado, в результате едва не сгорели еще два автомобиля припаркованные рядом.