В Николаевской области сегодня ночью, 19 мая, произошёл пожар жилого дома на улице Котляревского села Врадиевка, причиной возникновения огня называется короткое замыкание.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

По прибытию спасателей было установлено, что пожар начался с веранды, а позже перекинулся на жилой дом. Пожарные не допустили распространения огня на летнюю кухню и соседнее сооружение.

Общая площадь пожара составила 100 м2, в 5:05 его локализовали, а в 5:29 — ликвидировали.

Вероятная причина возникновения огня — короткое замыкание электропроводки. К тушению привлекалось 4 спасателя, 1 единица техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Николаеве, в ночь на 19 мая, на улице Николаевской загорелся моторный отсек и салон автомобиля Toyota Prado, в результате едва не сгорели еще два автомобиля припаркованные рядом.