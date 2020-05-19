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Смертность от коронавирусной инфекции среди врачей в России в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии.
Такие подсчеты провела «Медиазона», передаёт Медуза.
Издание подтвердило смерть врачей от COVID-19 в 186 случаях из «Списка памяти». В нем на 18 мая было 222 фамилии.
Официально в России по данным на 18 мая зарегистрировали 2864 умерших от COVID-19, однако оперативный штаб 19 мая сообщил о 2837 умерших.
То есть доля медиков в общем числе смертей от инфекции — почти 7%. Для сравнения, в Италии эта доля — 0,65%, в США — 0,48%, в Иране — 1,59%.
Отмечается, что ситуацию со смертностью среди российских врачей можно объяснить заниженной статистикой в целом по умершим от COVID-19 и высоким профессиональным риском из-за того, что медикам не хватает средств индивидуальной защиты.
Две трети всех подтвержденных изданием смертельных случаев заболевания среди врачей приходится на четыре региона: Москву, Московскую область, Петербург и Дагестан.
Около половины умерших медиков — это младший и средний медицинский персонал, чаще всего от COVID-19 в России умирают медсестры.
Ранее сообщалось, что уровень смертности от коронавируса нового типа COVID-2019 в мировом масштабе составляет 3,4%.
Смертность от коронавирусной инфекции среди врачей в России в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии.
Такие подсчеты провела «Медиазона», передаёт Медуза.
Издание подтвердило смерть врачей от COVID-19 в 186 случаях из «Списка памяти». В нем на 18 мая было 222 фамилии.
Официально в России по данным на 18 мая зарегистрировали 2864 умерших от COVID-19, однако оперативный штаб 19 мая сообщил о 2837 умерших.
То есть доля медиков в общем числе смертей от инфекции — почти 7%. Для сравнения, в Италии эта доля — 0,65%, в США — 0,48%, в Иране — 1,59%.
Отмечается, что ситуацию со смертностью среди российских врачей можно объяснить заниженной статистикой в целом по умершим от COVID-19 и высоким профессиональным риском из-за того, что медикам не хватает средств индивидуальной защиты.
Две трети всех подтвержденных изданием смертельных случаев заболевания среди врачей приходится на четыре региона: Москву, Московскую область, Петербург и Дагестан.
Около половины умерших медиков — это младший и средний медицинский персонал, чаще всего от COVID-19 в России умирают медсестры.
Ранее сообщалось, что уровень смертности от коронавируса нового типа COVID-2019 в мировом масштабе составляет 3,4%.