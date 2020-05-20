За минувшие сутки российские вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было», — говорится в сообщении.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Богдановки, Красногоровки, а также дважды у н. п. Тарамчук и Водяное противник применял гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Все нарушения режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг осуществлял с использованием запрещенного минскими соглашениями вооружения. Так по защитниках Новотошковское наемники дважды вели огонь из минометов 120 мм и 82 мм, в общем выпустив 14 мин. Рядом с Крымским противник также задействовал 120 мм минометы — 15 мин.

Недалеко от н. п. Орехово враг выпустил по украинским позициям 12 мин 120 калибра и 26 мин 82 калибра, а также применяли крупнокалиберные пулеметы.

По данным украинской разведки, 19 мая военные ООС ранили трех российских наемников.

«С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вели огонь из 120 мм минометов недалеко Красногоровки и дважды применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие у Богдановки. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — добавили в штабе.

Напомним, в городе Покровск Донецкой области полиция задержала четырех человек, которые похитили ветерана АТО и силой заставляли вступить в криминальную группировку.