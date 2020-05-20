Сегодня, 20 мая, возле Никополя Днепропетровской области обвалился мост. В этот момент по нему проезжала фура, которая в итоге повисла на краю и задней частью погрузилась в воду.

Об этом сообщает издание Vgorode.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, все произошло в селе Алексеевка около 10 часов утра. Это мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища на трассе Кропивницкий-Запорожье. Переправа длинной в 120 метров и высотой в пять. Состоит она из семи железобетонных опор и шести металлических секций, длина каждой из которых – 20 метров. Предварительно, обвалилась одна секция.

В результате происшествия никто не пострадал. По словам местных жителей, ремонтные работы на этом мосту проводились неделю назад. Однако вполне возможно, что переправа не выдержала перегруза.

После проишествия мост закрыли для проезда.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будет запущена программа строительства мостов с бюджетом в 3 миллиарда долларов.