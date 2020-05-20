Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будет запущена программа строительства мостов с бюджетом в 3 миллиарда долларов.

Об этом он заявил в среду, 20 мая, в ходе пресс-конференции по результатам своей работы за год, передают НикВести.

Президент заявил, что в Украине заработает программа «Большие мосты» в рамках которой во всех областях украины будет произведен ремонт и строительство мостов.

— У нас запланирована программа, я ищу на нее деньги, это моя личная ответственность. Нужно найти еще 3 миллиарда долларов гривен на все мосты нашей страны. В этой программе есть как большие, так и малые мосты. В Запорожье, не смотря на COVID-19, мост начали строить. Сколько лет этот мост не построили через реку Днепр? Мы его начали строить. В Запорожье люди видят, что работы начались. За 2,5 года мы построим этот мост. Это будет один из самых больших мостов за всю историю Украины. И мы всем этим будем гордиться. На программу «Большие мосты», нам действительно нужно 3 миллиарда долларов. Такая у нас страна, так она расположена, территориально сложная, но мы ее любим, и действительно хотим ее построить. Если взять только Ивано-Франковскую область там 1900 мостов и мостиков, — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, во время брифинга в Очакове 20 ноября президент Владимир Зеленский заставил главу Николаевской ОГА Александра Стадника пообещать отремонтировать Варваровский мост до конца следующего года.

4 декабря губернатор Николаевской области Александр Стадник пообещал сделать всё, чтобы отремонтировать Варваровский мост в 2020 году, и добавил, что у него уже есть «таблица по срокам» выполнения работ.

Однако, в мае, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в этом году капитальный ремонт Варваровского моста в Николаеве не начнется.