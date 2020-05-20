В Кировоградской области на взятке в 14 тысяч долларов силовики разоблачили сельского голову. Его задержали во время получения первой половины неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

— Установлено, что за выделение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 20 гектаров председатель сельсовета в Новгородковском районе требовал 14 тысяч долларов неправомерной выгоды, - сказано в сообщении.

С места задержания полицейские изъяли средства, а также решение сессии сельского совета относительно выделения земельных участков.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров экс-начальника Службы автодорог в Николаевской области Андрея Максименко с представителями ООО «Полтавабудцентр», от которых он требовал «откаты» за подряд на ремонт трассы Н-11 «Днепр — Николаев».