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В Кировоградской области на взятке в 14 тысяч долларов силовики разоблачили сельского голову. Его задержали во время получения первой половины неправомерной выгоды.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
— Установлено, что за выделение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 20 гектаров председатель сельсовета в Новгородковском районе требовал 14 тысяч долларов неправомерной выгоды, - сказано в сообщении.
С места задержания полицейские изъяли средства, а также решение сессии сельского совета относительно выделения земельных участков.
Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров экс-начальника Службы автодорог в Николаевской области Андрея Максименко с представителями ООО «Полтавабудцентр», от которых он требовал «откаты» за подряд на ремонт трассы Н-11 «Днепр — Николаев».
В Кировоградской области на взятке в 14 тысяч долларов силовики разоблачили сельского голову. Его задержали во время получения первой половины неправомерной выгоды.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
— Установлено, что за выделение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 20 гектаров председатель сельсовета в Новгородковском районе требовал 14 тысяч долларов неправомерной выгоды, - сказано в сообщении.
С места задержания полицейские изъяли средства, а также решение сессии сельского совета относительно выделения земельных участков.
Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров экс-начальника Службы автодорог в Николаевской области Андрея Максименко с представителями ООО «Полтавабудцентр», от которых он требовал «откаты» за подряд на ремонт трассы Н-11 «Днепр — Николаев».