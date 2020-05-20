В мире зафиксировано уже более пяти миллионов подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщают Буквы.

Уточняется, что в мире на данный момент зафиксировано 5 012 505 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

При этом выздоровели от COVID-19 1,97 миллионов людей. Это почти 40% от всех заболевших.

Наибольшее количество заражений и смертей от коронавируса зафиксировано в США, где подтверждено уже больше 1,5 миллионов заболевших.

По мнению многих специалистов, подтвержденная статистика заражений коронавирусом является неточной, поскольку у многих людей вирус проходит бессимптомно, а многие не обращаются за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки 354 новых случая коронавирусной инфекции, всего 19 тысяч 230 заболевших.