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В мире зафиксировано уже более пяти миллионов подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщают Буквы.
Уточняется, что в мире на данный момент зафиксировано 5 012 505 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
При этом выздоровели от COVID-19 1,97 миллионов людей. Это почти 40% от всех заболевших.
Наибольшее количество заражений и смертей от коронавируса зафиксировано в США, где подтверждено уже больше 1,5 миллионов заболевших.
По мнению многих специалистов, подтвержденная статистика заражений коронавирусом является неточной, поскольку у многих людей вирус проходит бессимптомно, а многие не обращаются за медицинской помощью.
Ранее сообщалось, что в Украине за сутки 354 новых случая коронавирусной инфекции, всего 19 тысяч 230 заболевших.
В мире зафиксировано уже более пяти миллионов подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщают Буквы.
Уточняется, что в мире на данный момент зафиксировано 5 012 505 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
При этом выздоровели от COVID-19 1,97 миллионов людей. Это почти 40% от всех заболевших.
Наибольшее количество заражений и смертей от коронавируса зафиксировано в США, где подтверждено уже больше 1,5 миллионов заболевших.
По мнению многих специалистов, подтвержденная статистика заражений коронавирусом является неточной, поскольку у многих людей вирус проходит бессимптомно, а многие не обращаются за медицинской помощью.
Ранее сообщалось, что в Украине за сутки 354 новых случая коронавирусной инфекции, всего 19 тысяч 230 заболевших.