Apple изменила параметры функции Face ID, чтобы упростить разблокировку смартфонов при надетой медицинской маске.

Об этом сообщается на сайте компании.

“В iOS 13.5 упрощен доступ к полю ввода код-пароля на устройствах Face ID, когда пользователь в маске”, — говорится в описании обновления.

То есть, теперь система Face ID умеет распознавать маску на лице пользователя и мгновенно открывает поле для ввода пароля, если она надета.

Хотя разблокировать устройство при помощи Face ID все еще возможно только лицо пользователя ничем не закрыто, обновление упростило использование iPhone во время пандемии.

Также в новом обновлении Apple открыла доступ к статистике передвижении пользователей для государственных приложений, чтобы помочь властям справиться с распространением вируса.

Ранее стало известно как будут выглядеть четыре новых iPhone от Apple, их презентация состоится осенью 2020 года.