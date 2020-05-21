Столичные следователи объявили о подозрении группе лиц, которая вербовала жителей Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областей якобы для работы за рубежом, а на самом деле заставляли людей работать наркодиллерами.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

— В ходе досудебного расследования, которое длится почти четыре года, следователи установили причастность сообщников к новым фактам и объявили о подозрении. Фигурантам грозит до 15 лет с конфискацией имущества. Во время реализации оперативной информации сотрудники столичной полиции задокументировали деятельность преступной группы из четырех человек, которая в течение 2015-2016 годов вербовала жителей Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей на работу в Российскую Федерацию. Набор желающих происходил через сайты объявлений и в офисах, где собирали анкетные данные претендентов и готовили их к отправке в соседнее государство, - сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранителям далось установить, что в результате преступной деятельности группировки пострадали 12 мужчин и женщин. Сообщники подыскивали для работы людей с материальными трудностями, покупали билеты на поезд в Киев, контролировали пересечение границы, где их встречали якобы «работодатели». Те уже заставляли украинцев выполнять ту работу, которую поручали. А это - распространение наркотиков, за что в дальнейшем они попадали в поле зрения правоохранителей и сейчас там отбывают наказание.

— Сейчас сообщники - двое братьев, кум и друг, находятся под ночным домашним арестом. Следователи установили новые факты причастности фигурантов к другим эпизодам, а затем по согласованию с Киевской городской прокуратурой объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Подельникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, - сообщили в полиции.

Ранее, полиция разоблачила наркодельцов, которые под видом легальных масел и жидкостей для курения продавали наркотики.