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Инспекторы Госэкоинспекции в Николаевской области зафиксировали факт незаконного спила 160 деревьев.
Об этом сообщается на странице Государственной экологической инспекции в Facebook.
Нарушителем был нанесен ущерб бюджету в сумме 149 тысяч 103 гривен.
Отмечается, что он без наличия разрешительных документов спилил в Николаеве 39 деревьев до степени прекращения роста и 123 деревьев до степени не прекращения роста.
Личность нарушителя уже установили, на него подали заявление о совершении преступления в полицию.
Напомним, в Харьковской области суд отправил в тюрьму на 6 лет 23-летнего мужчину, который срубил 48 акаций.
Также сообщалось, что в Николаевской области суд признал виновным и оштрафовал на 17 тысяч гривен мужчину, который без разрешения спилил 49 деревьев породы акация в лесу «Тимирязевка».
Инспекторы Госэкоинспекции в Николаевской области зафиксировали факт незаконного спила 160 деревьев.
Об этом сообщается на странице Государственной экологической инспекции в Facebook.
Нарушителем был нанесен ущерб бюджету в сумме 149 тысяч 103 гривен.
Отмечается, что он без наличия разрешительных документов спилил в Николаеве 39 деревьев до степени прекращения роста и 123 деревьев до степени не прекращения роста.
Личность нарушителя уже установили, на него подали заявление о совершении преступления в полицию.
Напомним, в Харьковской области суд отправил в тюрьму на 6 лет 23-летнего мужчину, который срубил 48 акаций.
Также сообщалось, что в Николаевской области суд признал виновным и оштрафовал на 17 тысяч гривен мужчину, который без разрешения спилил 49 деревьев породы акация в лесу «Тимирязевка».