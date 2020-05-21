Инспекторы Госэкоинспекции в Николаевской области зафиксировали факт незаконного спила 160 деревьев.

Об этом сообщается на странице Государственной экологической инспекции в Facebook.

Нарушителем был нанесен ущерб бюджету в сумме 149 тысяч 103 гривен.

Отмечается, что он без наличия разрешительных документов спилил в Николаеве 39 деревьев до степени прекращения роста и 123 деревьев до степени не прекращения роста.

Личность нарушителя уже установили, на него подали заявление о совершении преступления в полицию.

Напомним, в Харьковской области суд отправил в тюрьму на 6 лет 23-летнего мужчину, который срубил 48 акаций.

Также сообщалось, что в Николаевской области суд признал виновным и оштрафовал на 17 тысяч гривен мужчину, который без разрешения спилил 49 деревьев породы акация в лесу «Тимирязевка».