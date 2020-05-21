Подозреваемому в убийстве 26-летнего Владимира Чебукина в Новой Каховке суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 500 тысяч гривен.

Об этом сообщают активисты в Instagram.

Отмечается, что о заседании по поводу продления меры пресечения никому не сообщали.

«Нам не сообщили, адвокатов тоже не поставили в известность! Ему продлили меру пресечения, но разрешили внести залог в сумме 500 тысяч гривен. В течение суток, если внесут деньги КАШНИКОВА ОТПУСТЯТ! Поедет он по месту фактического проживания, то есть, там, где случилось преступление!», — говорится в обращении.

Напомним, в новогоднюю ночь в городе Каховка, что в Херсонской области, убили 26-летнего парня. Его близкие подозревают полицию в расследовании преступления ненадлежащим образом.

В свою очередь глава Херсонской ОГА заявил, что связи и знакомства не помогут виновным в убийстве 26-летнего местного жителя избежать наказания.

Также Госбюро расследований изучает возможную причастность к резонансному убийству в Каховке полицейского, который в день убийства праздновал Новый год с подозреваемым.