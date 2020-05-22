Столичные следователи объявили о подозрении группе лиц, которые под предлогом работы за границей вербовали украинцев для наркоторговли в Российской Федерации.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Киева.

«Во время реализации оперативной информации сотрудники столичной полиции задокументировали деятельность преступной группы из четырех человек, которая в течение 2015-2016 годов вербовала жителей Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей на работу в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Злоумышленники подыскивали жертв через сайты объявлений среди людей с материальными трудностями. Они покупали им билеты на поезд до столицы, а впоследствии контролировали пересечение границы с РФ, где их встречали якобы «работодатели».

«Они заставляли украинцев выполнять ту работу, которую поручали. А это — распространение наркотиков, за что в дальнейшем они попадали в поле зрения правоохранителей и сейчас там отбывают наказание», — информируют в полиции.

В ходе досудебного расследования при поддержке сотрудников Государственной пограничной службы правоохранители установили, что от преступной деятельности группировки пострадали 12 человек.

Сейчас сообщники, среди которых двое братьев, находятся под ночным домашним арестом.

Следователи установили новые факты причастности фигурантов к другим эпизодам, а потому по согласованию Киевской городской прокуратуры объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 149 УК (торговля людьми). Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что новобугские полицейские поймали 28-летнего местного жителя на изготовлении амфетамина.