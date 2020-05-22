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Двоим участникам блокирования транспорта в Новых Санжарах, которые тракторами перегородили дорогу автобусу с эвакуированными из Китая людьми, суд назначил штрафы в 850 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.
«Новосанжарский районный суд Полтавской области утвердил два соглашения о признании виновности, заключенные между процессуальным руководителем в уголовных процессах и участниками массовых беспорядков, произошедших в Новых Санжарах. Приговорами суда двое жителей Новосанжарского района признаны виновными в блокировании транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, то есть по ч. 1 ст. 279 УК Украины. Кроме этого, каждому из них назначено наказание в виде штрафа, а именно: 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что указанные лица, осознавая свои действия, оставили два трактора на проезжей части дороги, заблокировав таким образом движение общественного и другого транспорта.
Напомним, в феврале Украина эвакуировала из Уханя 49 украинцев и 25 иностранцев. Рано утром самолет с эвакуированными прилетел в Украину, но из-за плохой видимости несколько часов кружил над Харьковской областью, затем приземлился в Борисполе на дозаправку и направился обратно в аэропорт Харькова, откуда эвакуированных отвезли в Новые Санжары.
Их разместили в местном медцентре на 14 дней (инкубационный период коронавируса) обсервации. По данным медиков, ни у кого из пассажиров нет симптомов коронавируса.
В Новых Санжарах того же дня 20 февраля начались протесты из-за размещения эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев в местном медцентре. Протесты продолжались весь день, возникало несколько столкновений с правоохранителями. Кроме того, протестующие забросали камнями автобусы, в которых привезли эвакуированных.
В результате протестов пострадали 9 правоохранителей, задержаны более 20 человек.
Двоим участникам блокирования транспорта в Новых Санжарах, которые тракторами перегородили дорогу автобусу с эвакуированными из Китая людьми, суд назначил штрафы в 850 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.
«Новосанжарский районный суд Полтавской области утвердил два соглашения о признании виновности, заключенные между процессуальным руководителем в уголовных процессах и участниками массовых беспорядков, произошедших в Новых Санжарах. Приговорами суда двое жителей Новосанжарского района признаны виновными в блокировании транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, то есть по ч. 1 ст. 279 УК Украины. Кроме этого, каждому из них назначено наказание в виде штрафа, а именно: 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что указанные лица, осознавая свои действия, оставили два трактора на проезжей части дороги, заблокировав таким образом движение общественного и другого транспорта.
Напомним, в феврале Украина эвакуировала из Уханя 49 украинцев и 25 иностранцев. Рано утром самолет с эвакуированными прилетел в Украину, но из-за плохой видимости несколько часов кружил над Харьковской областью, затем приземлился в Борисполе на дозаправку и направился обратно в аэропорт Харькова, откуда эвакуированных отвезли в Новые Санжары.
Их разместили в местном медцентре на 14 дней (инкубационный период коронавируса) обсервации. По данным медиков, ни у кого из пассажиров нет симптомов коронавируса.
В Новых Санжарах того же дня 20 февраля начались протесты из-за размещения эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев в местном медцентре. Протесты продолжались весь день, возникало несколько столкновений с правоохранителями. Кроме того, протестующие забросали камнями автобусы, в которых привезли эвакуированных.
В результате протестов пострадали 9 правоохранителей, задержаны более 20 человек.