Российские наёмники на Донбассе, семь раз обстреляли позиции украинских военных, в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, двое получили ранение, ещё пятеро – боевые травмы.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксированы обстрелы боевиков из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и Богдановки.

По украинским позициям в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север у Крымского был открыт огонь из 120-мм минометов, а по защитникам Трехизбенки - из минометов 82-го калибра.

По данным украинской разведки, 21 мая ранено не менее четырех российских наёмников на Донбассе.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксирован огонь по украинским позициям из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Богдановки, а неподалеку Верхнеторецкого из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.