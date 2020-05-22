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Российские наёмники на Донбассе, семь раз обстреляли позиции украинских военных, в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, двое получили ранение, ещё пятеро – боевые травмы.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксированы обстрелы боевиков из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и Богдановки.
По украинским позициям в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север у Крымского был открыт огонь из 120-мм минометов, а по защитникам Трехизбенки - из минометов 82-го калибра.
По данным украинской разведки, 21 мая ранено не менее четырех российских наёмников на Донбассе.
С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксирован огонь по украинским позициям из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Богдановки, а неподалеку Верхнеторецкого из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
— За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, – сообщили в штабе.
Российские наёмники на Донбассе, семь раз обстреляли позиции украинских военных, в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, двое получили ранение, ещё пятеро – боевые травмы.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксированы обстрелы боевиков из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и Богдановки.
По украинским позициям в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север у Крымского был открыт огонь из 120-мм минометов, а по защитникам Трехизбенки - из минометов 82-го калибра.
По данным украинской разведки, 21 мая ранено не менее четырех российских наёмников на Донбассе.
С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксирован огонь по украинским позициям из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Богдановки, а неподалеку Верхнеторецкого из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
— За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, – сообщили в штабе.