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На Житомирщине в ночь на 22 мая, мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек, которые отдыхали в одной компании на берегу пруда.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook сообщил замминистра МВД Антон Геращенко.
Отмечается, что трагедия произошла неподалёку от села Новоселица Попельнянского района, там отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбы.
— Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г.р. После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем на берегу пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором. Около 1 часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ». Сначала он убил двоих, которые были с ним рядом. Затем начал расстреливать шестерых спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию, - сказано в сообщении.
Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей. Ружьё изъято.
— Задержанный будет направлен на судебно психиатрическую экспертизу после чего суд решит вменяемый он или нет. Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненное лишение свободы для человека лишившего жизни семерых. Аэроснимок места трагедии сделанный с полицейского квадрокоптера, - сообщил Антон Геращенко.
Напомним, летом 2018 года в Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, в результате один человек погиб, еще двое ранены.
На Житомирщине в ночь на 22 мая, мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек, которые отдыхали в одной компании на берегу пруда.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook сообщил замминистра МВД Антон Геращенко.
Отмечается, что трагедия произошла неподалёку от села Новоселица Попельнянского района, там отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбы.
— Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г.р. После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем на берегу пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором. Около 1 часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ». Сначала он убил двоих, которые были с ним рядом. Затем начал расстреливать шестерых спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию, - сказано в сообщении.
Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей. Ружьё изъято.
— Задержанный будет направлен на судебно психиатрическую экспертизу после чего суд решит вменяемый он или нет. Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненное лишение свободы для человека лишившего жизни семерых. Аэроснимок места трагедии сделанный с полицейского квадрокоптера, - сообщил Антон Геращенко.
Напомним, летом 2018 года в Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, в результате один человек погиб, еще двое ранены.