На Житомирщине в ночь на 22 мая, мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек, которые отдыхали в одной компании на берегу пруда.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook сообщил замминистра МВД Антон Геращенко.

Отмечается, что трагедия произошла неподалёку от села Новоселица Попельнянского района, там отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбы.

— Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г.р. После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем на берегу пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором. Около 1 часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ». Сначала он убил двоих, которые были с ним рядом. Затем начал расстреливать шестерых спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию, - сказано в сообщении.