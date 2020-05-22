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На Николаевщине патрульные разыскали и задержали водителя фуры, который сбил мужчину и сбежал с места аварии.
Об этом сообщают в Патрульной полиции Николаева.
Так, вчера, примерно в 23:00 на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск грузовой автомобиль совершил наезд на мужчину и, не остановившись, скрылся с места происшествия.
— Мужчину в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу. Через некоторое время патрульные обнаружили и остановили грузовик по ориентировке. Проверяя транспортное средство, полицейские заметили пятна бурого цвета на борту полуприцепа, которые извне напоминали кровь. Водитель факт ДТП не возражал. На место происшествия была вызвана следственно - оперативная группа, - сказано в сообщении.
Ранее, в Первомайске полицейские разыскивали автомобиль и его водителя, который, сбил человека и скрылся с места происшествия.
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На Николаевщине патрульные разыскали и задержали водителя фуры, который сбил мужчину и сбежал с места аварии.
Об этом сообщают в Патрульной полиции Николаева.
Так, вчера, примерно в 23:00 на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск грузовой автомобиль совершил наезд на мужчину и, не остановившись, скрылся с места происшествия.
— Мужчину в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу. Через некоторое время патрульные обнаружили и остановили грузовик по ориентировке. Проверяя транспортное средство, полицейские заметили пятна бурого цвета на борту полуприцепа, которые извне напоминали кровь. Водитель факт ДТП не возражал. На место происшествия была вызвана следственно - оперативная группа, - сказано в сообщении.
Ранее, в Первомайске полицейские разыскивали автомобиль и его водителя, который, сбил человека и скрылся с места происшествия.