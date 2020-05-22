Сегодня, 22 мая на трассе «Киев — Одесса», вблизи города Жашков, произошла автомобильная авария, которая унесла жизни четырех человек — трех взрослых и 6-летнего мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser пошел на обгон по встречной полосе и совершил лобовое столкновение с ВАЗ 21114.

Также в ДТП попал грузовой микроавтобус Mercedes-Benz. Чтобы избежать столкновения с Toyota, он совершил резкий маневр и перевернулся. В автомобиле ВАЗ находились шесть человек: двое мужчин, две женщины и двое детей. Погибли — 6-летний ребенок, женщина и двое мужчин. Еще одну женщину с 4-летней девочкой госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Toyota двое пострадавших - дети в возрасте 4 и 11 лет. Их также госпитализировали. В МВД отдельно подчеркнули, что ни в одном автомобиле не было автокресел для детей.

Напомним, 15 мая около 16:30 на автодороге «Одесса — Киев» в Кривоозерском районе Николаевской области MAN столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем дорожной службы Volkswagen, после столкновения уже микроавтобус наехал на 35-летнего работника. Мужчина погиб на месте происшествия.