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В Черкассах врача-гинеколога подозревают в том, что во время родов она не обеспечила операционное вмешательство роженице, в результате умер новорожденный ребенок.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
— В ходе досудебного расследования установлено, что врач-гинеколог одного из медицинских учреждений города Черкассы ненадлежаще исполнила свои профессиональные обязанности во время принятия родов у роженицы, не обеспечила своевременное операционное вмешательство, что повлекло смерть новорожденного ребенка. На основании собранных доказательств медицинскому работнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного часть 2 статьи 140 УК Украины, - сообщили в прокуратуре.
Уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований, процессуальное руководство в нем осуществляет Черкасская местная прокуратура.
Напомним, в Николаеве ребенок погиб во время родов, а у 27-летней роженицы сердце остановилось через несколько дней в реанимации. Родные погибшей обвиняют врачей в халатности.
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В Черкассах врача-гинеколога подозревают в том, что во время родов она не обеспечила операционное вмешательство роженице, в результате умер новорожденный ребенок.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
— В ходе досудебного расследования установлено, что врач-гинеколог одного из медицинских учреждений города Черкассы ненадлежаще исполнила свои профессиональные обязанности во время принятия родов у роженицы, не обеспечила своевременное операционное вмешательство, что повлекло смерть новорожденного ребенка. На основании собранных доказательств медицинскому работнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного часть 2 статьи 140 УК Украины, - сообщили в прокуратуре.
Уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований, процессуальное руководство в нем осуществляет Черкасская местная прокуратура.
Напомним, в Николаеве ребенок погиб во время родов, а у 27-летней роженицы сердце остановилось через несколько дней в реанимации. Родные погибшей обвиняют врачей в халатности.