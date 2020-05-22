В Черкассах врача-гинеколога подозревают в том, что во время родов она не обеспечила операционное вмешательство роженице, в результате умер новорожденный ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

— В ходе досудебного расследования установлено, что врач-гинеколог одного из медицинских учреждений города Черкассы ненадлежаще исполнила свои профессиональные обязанности во время принятия родов у роженицы, не обеспечила своевременное операционное вмешательство, что повлекло смерть новорожденного ребенка. На основании собранных доказательств медицинскому работнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного часть 2 статьи 140 УК Украины, - сообщили в прокуратуре.

Уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований, процессуальное руководство в нем осуществляет Черкасская местная прокуратура.

Напомним, в Николаеве ребенок погиб во время родов, а у 27-летней роженицы сердце остановилось через несколько дней в реанимации. Родные погибшей обвиняют врачей в халатности.