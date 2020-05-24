В Украине по состоянию на 9 утра 24 мая зафиксировано уже 20 тысяч 986 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, 617 человек умерло и более 7 тысяч выздоровели.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Так, из 20 986 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 406 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни всего умерло 617 человек, из них 12 - за последние сутки.

Также 7108 человек выздоровели, из которых 179 - за последние сутки.

Напомним, что в Ровенской области зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19 в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов.