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В Украине по состоянию на 9 утра 24 мая зафиксировано уже 20 тысяч 986 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, 617 человек умерло и более 7 тысяч выздоровели.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Так, из 20 986 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 406 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни всего умерло 617 человек, из них 12 - за последние сутки.
Также 7108 человек выздоровели, из которых 179 - за последние сутки.
Напомним, что в Ровенской области зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19 в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
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В Украине по состоянию на 9 утра 24 мая зафиксировано уже 20 тысяч 986 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, 617 человек умерло и более 7 тысяч выздоровели.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Так, из 20 986 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 406 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни всего умерло 617 человек, из них 12 - за последние сутки.
Также 7108 человек выздоровели, из которых 179 - за последние сутки.
Напомним, что в Ровенской области зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19 в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов.