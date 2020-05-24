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В Ровенской области зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19 в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Об этом проинформировали в пресс-службе Ровенской областной госадминистрации.
Так, по состоянию на 23 мая были обнаружены 24 инфицированных человека (8 работников и 16 подопечных). За сутки стало известно о 12 случаях заражения. Это люди в возрасте от 36 до 83 лет.
Пять человек находятся в стационаре, остальные – на самоизоляции.
В интернате продолжается тестирование среди персонала и подопечных.
– Из-за вспышки в Здолбуновском доме-интернате 23 мая с 9:00 утра установлен контрольно-пропускной пункт на въезде/выезде на территорию учреждения, – сказано в сообщении.
Ранее председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль подписал распоряжение о создании комиссии с целью служебного расследования вспышки в интернате.
Стоит отметить, что по состоянию на утро 23 мая сообщалось о 1368 случаях заражения в области.
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В Ровенской области зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19 в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Об этом проинформировали в пресс-службе Ровенской областной госадминистрации.
Так, по состоянию на 23 мая были обнаружены 24 инфицированных человека (8 работников и 16 подопечных). За сутки стало известно о 12 случаях заражения. Это люди в возрасте от 36 до 83 лет.
Пять человек находятся в стационаре, остальные – на самоизоляции.
В интернате продолжается тестирование среди персонала и подопечных.
– Из-за вспышки в Здолбуновском доме-интернате 23 мая с 9:00 утра установлен контрольно-пропускной пункт на въезде/выезде на территорию учреждения, – сказано в сообщении.
Ранее председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль подписал распоряжение о создании комиссии с целью служебного расследования вспышки в интернате.
Стоит отметить, что по состоянию на утро 23 мая сообщалось о 1368 случаях заражения в области.