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За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 432 случая коронавируса, 17 летальных случаев и 344 случая выздоровления.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, 23 мая, передает МОЗ.
Министр сообщил, что из заболевших за минувшие сутки 60 детей и 93 медработника. Госпитализированы 107 человек.
По данным МОЗ, по областям коронавирус выявлен:
Винницкая область - 853 случая;
Волынская область - 759 случаев;
Днепропетровская область - 865 случаев;
Донецкая область - 143 случая;
Житомирская область - 618 случаев;
Закарпатская область - 1042 случая;
Запорожская область - 403 случая;
Ивано-Франковская область - 1274 случая;
Кировоградская область - 466 случаев;
Киев - 2569 случаев;
Киевская область - 1375 случаев;
Львовская область - 1285 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 280 случаев;
Одесская область - 821 случай;
Полтавская область - 266 случаев;
Ровенская область - 1368 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1108 случаев;
Харьковская область - 892 случая;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 329 случаев;
Черновицкая область - 2964 случая;
Черкасская область - 387 случаев;
Черниговская область - 127 случаев.
Всего с начала пандемии в Украине зафиксировано 20 580 случаев заболевания, умерло 605 человек, выписаны – 6929.
В общем заболело 1494 ребенка и 4000 медработников.
Напомним, вечером 22 мая на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обновилась информация по поводу готовности областей к ослаблению карантина. Теперь Николаевщина соответствует всем трем критериям, установленным МОЗ (количество больных, загруженность больниц и количество ПЦР-тестирований).
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За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 432 случая коронавируса, 17 летальных случаев и 344 случая выздоровления.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, 23 мая, передает МОЗ.
Министр сообщил, что из заболевших за минувшие сутки 60 детей и 93 медработника. Госпитализированы 107 человек.
По данным МОЗ, по областям коронавирус выявлен:
Винницкая область - 853 случая;
Волынская область - 759 случаев;
Днепропетровская область - 865 случаев;
Донецкая область - 143 случая;
Житомирская область - 618 случаев;
Закарпатская область - 1042 случая;
Запорожская область - 403 случая;
Ивано-Франковская область - 1274 случая;
Кировоградская область - 466 случаев;
Киев - 2569 случаев;
Киевская область - 1375 случаев;
Львовская область - 1285 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 280 случаев;
Одесская область - 821 случай;
Полтавская область - 266 случаев;
Ровенская область - 1368 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1108 случаев;
Харьковская область - 892 случая;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 329 случаев;
Черновицкая область - 2964 случая;
Черкасская область - 387 случаев;
Черниговская область - 127 случаев.
Всего с начала пандемии в Украине зафиксировано 20 580 случаев заболевания, умерло 605 человек, выписаны – 6929.
В общем заболело 1494 ребенка и 4000 медработников.
Напомним, вечером 22 мая на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обновилась информация по поводу готовности областей к ослаблению карантина. Теперь Николаевщина соответствует всем трем критериям, установленным МОЗ (количество больных, загруженность больниц и количество ПЦР-тестирований).