За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 432 случая коронавируса, 17 летальных случаев и 344 случая выздоровления.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, 23 мая, передает МОЗ.

Министр сообщил, что из заболевших за минувшие сутки 60 детей и 93 медработника. Госпитализированы 107 человек.

По данным МОЗ, по областям коронавирус выявлен:

Винницкая область - 853 случая;

Волынская область - 759 случаев;

Днепропетровская область - 865 случаев;

Донецкая область - 143 случая;

Житомирская область - 618 случаев;

Закарпатская область - 1042 случая;

Запорожская область - 403 случая;

Ивано-Франковская область - 1274 случая;

Кировоградская область - 466 случаев;

Киев - 2569 случаев;

Киевская область - 1375 случаев;

Львовская область - 1285 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Николаевская область - 280 случаев;

Одесская область - 821 случай;

Полтавская область - 266 случаев;

Ровенская область - 1368 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1108 случаев;

Харьковская область - 892 случая;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 329 случаев;

Черновицкая область - 2964 случая;

Черкасская область - 387 случаев;

Черниговская область - 127 случаев.

Всего с начала пандемии в Украине зафиксировано 20 580 случаев заболевания, умерло 605 человек, выписаны – 6929.

В общем заболело 1494 ребенка и 4000 медработников.

Напомним, вечером 22 мая на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обновилась информация по поводу готовности областей к ослаблению карантина. Теперь Николаевщина соответствует всем трем критериям, установленным МОЗ (количество больных, загруженность больниц и количество ПЦР-тестирований).