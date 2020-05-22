Вечером 22 мая на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обновилась информация по поводу готовности областей к ослаблению карантина. Теперь Николаевщина соответствует всем трем критериям, установленным МОЗ (количество больных, загруженность больниц и количество ПЦР-тестирований).

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦОЗ.

Так, Кабмином были определены критерии, по признакам которых может происходить ослабление карантина. В частности, это:

инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения) составляет менее 12 человек на 100 тысяч населения;

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50 процентов;

среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа составляет более 12 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней.

Еще утром 22 мая среднее количество тестирований методом ПЦР в Николаевской области показатель равен был 8,96. Теперь, согласно данным ЦОЗ, он составляет 13,33.

Отметим, что в соответствии с данными областного штаба по противодействию коронавирусу, с начала эпидемии, по состоянию на утро 22 мая, в регионе провели 4838 ПЦР-тестов.

Напомним, ранее замглавы Николаевской ОГА Александр Трайтли сообщил, что на этой неделе карантин в области ослаблен не будет, поскольку ситуация в регионе не соответствует критериям Минздрава.

Ранее сообщалось, что в Украине 11 областей не готовы перейти ко второму этапу снятия карантина, который должен начаться после 22 мая, в том числе и Николаевская область.

В свою очередь, Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в городе стоит ослабить карантин, как это планировалось по всей стране, несмотря на то, что Министерство здравоохранения заявило о неготовности региона.