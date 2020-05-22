|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:08
|Заход солнца:
|20:29
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:00
|Заход солнца:
|20:49
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.6 грн
|26.96 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
Вечером 22 мая на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обновилась информация по поводу готовности областей к ослаблению карантина. Теперь Николаевщина соответствует всем трем критериям, установленным МОЗ (количество больных, загруженность больниц и количество ПЦР-тестирований).
Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦОЗ.
Так, Кабмином были определены критерии, по признакам которых может происходить ослабление карантина. В частности, это:
Еще утром 22 мая среднее количество тестирований методом ПЦР в Николаевской области показатель равен был 8,96. Теперь, согласно данным ЦОЗ, он составляет 13,33.
Отметим, что в соответствии с данными областного штаба по противодействию коронавирусу, с начала эпидемии, по состоянию на утро 22 мая, в регионе провели 4838 ПЦР-тестов.
Напомним, ранее замглавы Николаевской ОГА Александр Трайтли сообщил, что на этой неделе карантин в области ослаблен не будет, поскольку ситуация в регионе не соответствует критериям Минздрава.
Ранее сообщалось, что в Украине 11 областей не готовы перейти ко второму этапу снятия карантина, который должен начаться после 22 мая, в том числе и Николаевская область.
В свою очередь, Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в городе стоит ослабить карантин, как это планировалось по всей стране, несмотря на то, что Министерство здравоохранения заявило о неготовности региона.
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
Вечером 22 мая на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обновилась информация по поводу готовности областей к ослаблению карантина. Теперь Николаевщина соответствует всем трем критериям, установленным МОЗ (количество больных, загруженность больниц и количество ПЦР-тестирований).
Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦОЗ.
Так, Кабмином были определены критерии, по признакам которых может происходить ослабление карантина. В частности, это:
Еще утром 22 мая среднее количество тестирований методом ПЦР в Николаевской области показатель равен был 8,96. Теперь, согласно данным ЦОЗ, он составляет 13,33.
Отметим, что в соответствии с данными областного штаба по противодействию коронавирусу, с начала эпидемии, по состоянию на утро 22 мая, в регионе провели 4838 ПЦР-тестов.
Напомним, ранее замглавы Николаевской ОГА Александр Трайтли сообщил, что на этой неделе карантин в области ослаблен не будет, поскольку ситуация в регионе не соответствует критериям Минздрава.
Ранее сообщалось, что в Украине 11 областей не готовы перейти ко второму этапу снятия карантина, который должен начаться после 22 мая, в том числе и Николаевская область.
В свою очередь, Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в городе стоит ослабить карантин, как это планировалось по всей стране, несмотря на то, что Министерство здравоохранения заявило о неготовности региона.