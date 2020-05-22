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Замглавы Николаевской ОГА Александр Трайтли сообщил, что на этой неделе карантин в области ослаблен не будет, поскольку ситуация в регионе не соответствует критериям Минздрава.
Об этом он сказал сегодня, 22 мая, во время видеоселекторного совещания с руководителями районов, городов и ОТГ по вопросам борьбы с распространением COVID-19, передает пресс-служба ОГА.
Александр Трайтли сообщил, что в соответствии с Постановлением КМУ № 392 от 20 мая 2020 № 392 «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий» карантин продлен до 22 июня.
Пунктом № 4 постановления приведены критерии, по признакам которых может происходить ослабление карантина. В частности, это:
«К сожалению, по информации, опубликованной на сайте Минздрава Николаевщина не подпадает под один из этих критериев, поэтому ослабить противоэпидемические мероприятия на этой неделе мы не можем», — отметил Александр Трайтли.
Заместитель начальника государственного учреждения «Лабораторный центр МОЗ Украины» Александр Игнатенков сообщил, что введен дополнительный метод тестирования — иммуноферментный, которое показует уровень антител в организме человека. Эти исследования могут несколько уменьшить нагрузку на ПЦР-тестирование и предоставить возможность улучшить показатели тестирования в области.
Александр Трайтли обратился к руководителям районов, городов и ОТГ с просьбой не тратить напрасно время, а использовать эту неделю для подготовки к открытию детских садов и восстановлению пригородных и внуннеобластных перевозок.
Александр Игнатенков отметил, что в случае открытия детских садов после снятия карантина как персоналу, так и детям необходимо иметь справку, в которой указано, что ребенок или работник детского учреждения на момент получения справки не был в контакте с инфекционными больными.
Напомним, в Украине 11 областей не готовы перейти ко второму этапу снятия карантина, который должен начаться после 22 мая, в том числе и Николаевская область.
Ранее сообщалось, что в Украине последний этап выхода из карантина может начаться 21 июня, однако все будет зависеть от эпидситуации в стране.
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Замглавы Николаевской ОГА Александр Трайтли сообщил, что на этой неделе карантин в области ослаблен не будет, поскольку ситуация в регионе не соответствует критериям Минздрава.
Об этом он сказал сегодня, 22 мая, во время видеоселекторного совещания с руководителями районов, городов и ОТГ по вопросам борьбы с распространением COVID-19, передает пресс-служба ОГА.
Александр Трайтли сообщил, что в соответствии с Постановлением КМУ № 392 от 20 мая 2020 № 392 «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий» карантин продлен до 22 июня.
Пунктом № 4 постановления приведены критерии, по признакам которых может происходить ослабление карантина. В частности, это:
«К сожалению, по информации, опубликованной на сайте Минздрава Николаевщина не подпадает под один из этих критериев, поэтому ослабить противоэпидемические мероприятия на этой неделе мы не можем», — отметил Александр Трайтли.
Заместитель начальника государственного учреждения «Лабораторный центр МОЗ Украины» Александр Игнатенков сообщил, что введен дополнительный метод тестирования — иммуноферментный, которое показует уровень антител в организме человека. Эти исследования могут несколько уменьшить нагрузку на ПЦР-тестирование и предоставить возможность улучшить показатели тестирования в области.
Александр Трайтли обратился к руководителям районов, городов и ОТГ с просьбой не тратить напрасно время, а использовать эту неделю для подготовки к открытию детских садов и восстановлению пригородных и внуннеобластных перевозок.
Александр Игнатенков отметил, что в случае открытия детских садов после снятия карантина как персоналу, так и детям необходимо иметь справку, в которой указано, что ребенок или работник детского учреждения на момент получения справки не был в контакте с инфекционными больными.
Напомним, в Украине 11 областей не готовы перейти ко второму этапу снятия карантина, который должен начаться после 22 мая, в том числе и Николаевская область.
Ранее сообщалось, что в Украине последний этап выхода из карантина может начаться 21 июня, однако все будет зависеть от эпидситуации в стране.