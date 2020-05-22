Замглавы Николаевской ОГА Александр Трайтли сообщил, что на этой неделе карантин в области ослаблен не будет, поскольку ситуация в регионе не соответствует критериям Минздрава.

Об этом он сказал сегодня, 22 мая, во время видеоселекторного совещания с руководителями районов, городов и ОТГ по вопросам борьбы с распространением COVID-19, передает пресс-служба ОГА.

Александр Трайтли сообщил, что в соответствии с Постановлением КМУ № 392 от 20 мая 2020 № 392 «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий» карантин продлен до 22 июня.

Пунктом № 4 постановления приведены критерии, по признакам которых может происходить ослабление карантина. В частности, это:

инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения) составляет менее 12 человек на 100 тысяч населения;

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50 процентов;

среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа составляет более 12 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней.

«К сожалению, по информации, опубликованной на сайте Минздрава Николаевщина не подпадает под один из этих критериев, поэтому ослабить противоэпидемические мероприятия на этой неделе мы не можем», — отметил Александр Трайтли.

Заместитель начальника государственного учреждения «Лабораторный центр МОЗ Украины» Александр Игнатенков сообщил, что введен дополнительный метод тестирования — иммуноферментный, которое показует уровень антител в организме человека. Эти исследования могут несколько уменьшить нагрузку на ПЦР-тестирование и предоставить возможность улучшить показатели тестирования в области.

Александр Трайтли обратился к руководителям районов, городов и ОТГ с просьбой не тратить напрасно время, а использовать эту неделю для подготовки к открытию детских садов и восстановлению пригородных и внуннеобластных перевозок.

Александр Игнатенков отметил, что в случае открытия детских садов после снятия карантина как персоналу, так и детям необходимо иметь справку, в которой указано, что ребенок или работник детского учреждения на момент получения справки не был в контакте с инфекционными больными.

Напомним, в Украине 11 областей не готовы перейти ко второму этапу снятия карантина, который должен начаться после 22 мая, в том числе и Николаевская область.

Ранее сообщалось, что в Украине последний этап выхода из карантина может начаться 21 июня, однако все будет зависеть от эпидситуации в стране.