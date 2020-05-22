В Украине 11 областей не готовы перейти ко второму этапу снятия карантина, который должен начаться после 22 мая, в том числе и Николаевская область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Такие результаты удалось получить по результатам показателей инцидентности (менее 12 человек на 100 тыс. населения), загруженности кроватей (менее 50%) и охват тестированием (более 12 человек на 100 тысяч населения).

По мнению министерства, не готовы смягчать ограничения Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая и Закарпатская области, а также Киев и Киевская область.

Плохая эпидемическая ситуация в этих регионах ставит под угрозу восстановление работы городского и междугороднего общественного транспорта, восстановление работы метро, проведение спортивных соревнований и открытия отелей и детских садов.

К переходу на второй этап готовы Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

Напомним, в Украине последний этап выхода из карантина может начаться 21 июня, однако все будет зависеть от эпидситуации в стране.