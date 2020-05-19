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В Украине последний этап выхода из карантина может начаться 21 июня, однако все будет зависеть от эпидситуации в стране.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга во вторник, 19 мая, пишет «Слово и дело».
— Если придерживается тот или иной регион определенных критериев, то он может перейти на следующий этап смягчения карантина. Эти этапы мы будем вводить соответственно 22 мая, затем 1 июня, 10 июня и с 21 июня, - сказал Максим Степанов.
Он уточнил, что для перехода на следующий этап в области должны соблюдать три критерия — определенное количество свободных коек в больницах, должны осуществляться тесты на COVID-19, а также должно быть определенное количество новых больных в течение семи дней.
По его словам, смягчение карантина с 22 мая также будет зависеть от эпидситуации с коронавирусом в регионах.
— Или состоится смягчение, или нет. Не произойдет — если не будут у нас соблюдены те показатели, которые мы вводим, - добавил министр.
Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что у МОЗ есть четкий алгоритм полного снятия карантина.
В Украине последний этап выхода из карантина может начаться 21 июня, однако все будет зависеть от эпидситуации в стране.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга во вторник, 19 мая, пишет «Слово и дело».
— Если придерживается тот или иной регион определенных критериев, то он может перейти на следующий этап смягчения карантина. Эти этапы мы будем вводить соответственно 22 мая, затем 1 июня, 10 июня и с 21 июня, - сказал Максим Степанов.
Он уточнил, что для перехода на следующий этап в области должны соблюдать три критерия — определенное количество свободных коек в больницах, должны осуществляться тесты на COVID-19, а также должно быть определенное количество новых больных в течение семи дней.
По его словам, смягчение карантина с 22 мая также будет зависеть от эпидситуации с коронавирусом в регионах.
— Или состоится смягчение, или нет. Не произойдет — если не будут у нас соблюдены те показатели, которые мы вводим, - добавил министр.
Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что у МОЗ есть четкий алгоритм полного снятия карантина.