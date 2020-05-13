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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что у МОЗ есть четкий алгоритм полного снятия карантина.
Об этом он сообщил сегодня во время брифинга сообщают в пресс-службе МОЗ.
На заседании правительства будет утверждено постановление относительно алгоритма Минздрава о снятии карантинных ограничений
— У Минздрава есть контрольные даты по смягчению карантина: это 22 мая, соответственно затем 1 июня, 11-ое и так далее. Я думаю, что уже на этой неделе сегодня-завтра мы презентуем все это. Мы считаем, что мы будем обращаться к правительству, чтобы было утверждено это соответствующим постановлением, - сказал Максим Степанов.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будет продлен, но с постепенным переходом к адаптивной модели.
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что у МОЗ есть четкий алгоритм полного снятия карантина.
Об этом он сообщил сегодня во время брифинга сообщают в пресс-службе МОЗ.
На заседании правительства будет утверждено постановление относительно алгоритма Минздрава о снятии карантинных ограничений
— У Минздрава есть контрольные даты по смягчению карантина: это 22 мая, соответственно затем 1 июня, 11-ое и так далее. Я думаю, что уже на этой неделе сегодня-завтра мы презентуем все это. Мы считаем, что мы будем обращаться к правительству, чтобы было утверждено это соответствующим постановлением, - сказал Максим Степанов.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будет продлен, но с постепенным переходом к адаптивной модели.