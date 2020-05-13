Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будет продлен, но с постепенным переходом к адаптивной модели.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Громадське.

Денис Шмыгаль отметил, что болезнь можно локализовать, если смягчить карантинные меры против эпидемии и передать все больше полномочий на места органам местного самоуправления.

— Соответственно, делать локдаун всей стране в июне или июле может быть уже нецелесообразно. В этот момент мы полностью перейдем к модели адаптивного карантина, - заявил Денис Шмыгаль.

Как известно, с 11 мая в Украине согласно постановлению, разрешили работать заведениям общественного питания на площадках под открытым небом (летних площадках), но при условии, что столики там будут размещены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. За одним столом заведения можно будет размещать не более двух клиентов без учета детей в возрасте до 14 лет.

Разрешено также посещать детские и спортивные площадки. Начали работать стоматологические клиники, музеи, историко-культурные заповедники.

Кроме этого правительство разрешило работать предприятиям и учреждениям, которые обеспечивают научно-тренировочный процесс спортсменов национальных сборных, а также деятельность психологов, адвокатов, нотариусов и аудиторов.

29 апреля Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров Украины планирует после 11 мая ввести в стране адаптивный карантин, который можно будет усиливать в отдельных регионах, в случае там вспышки коронавируса.