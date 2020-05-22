Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в городе стоит ослабить карантин, как это планировалось по всей стране, несмотря на то, что Министерство здравоохранения заявило о неготовности региона.

Такое мнение мэр Николаева высказал в комментарии НикВести сегодня, 22 мая.

Как известно, в МОЗ заявили, что в Украине 11 областей не готовы перейти ко второму этапу снятия карантина, который должен начаться после 22 мая, в том числе и Николаевская область. Оценка готовности проводилась по трем критериям: количество больных, загруженность койко-мест в больницах и количество проведенных ПЦР-тестов на COVID-19. Николаевщина не прошла именно по последнему показателю - в МОЗ посчитали, что в регионе мало тестируют на коронавирус.

— Сегодня было заседание областной комиссии по ТЭБ, собственно, мы получили информацию о том, что Николаев не вышел из карантина. Изучались несколько критериев, которые связаны с заболеванием в определенном регионе: количество заболевших, количество занятых коек и количество тестов, сделанных во время карантина в процентном соотношении. По первым двум критериям Николаев проходит, а по количеству тестов - не проходит. Я сегодня звонил заместителю главы облгосадминистрации и пытался объяснить, что это, конечно же, связано с рекомендациями МОЗ, которые мы получили, кому проводить данные тесты. Исходя из рекомендаций, мы проводили тесты всем, кто подходил под критерии. Сегодня, если нам говорят, что сделано недостаточное количество тестов, то это скорее результат закономерности, чем чья-то невнимательность. Считаю, что мы будем входить вместе со всеми. Я думаю, что мы можем принять это решение. Я буду связываться с главой облгосадминистрации, чтобы с понедельника мы принимали решение комиссии ТЭБ и ЧС. Мы просто не догоним (по количеству тестов, - прим.). Что нам сделать сегодня? Взять 500 или 1000 людей с улицы и провести им тесты на коронавирус? Потратить наши ПЦР-тесты? В чем задача стоит? Догнать количество? Мы решили передать на верх, на уровень Министерства здравоохранение то, что мы считаем, что Николаевская область может перейти в следующий этап раскарантинивания, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее в Николаевской ОГА заявили, что ослабить карантин на этой неделе на Николаевщине не смогут.