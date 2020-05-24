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По состоянию на 10 утра 24 мая в Николаевской области обнаружен 1 новый подтвержденный случай COVID-19.
Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.
Всего зарегистрирован 281 подтвержденный случай COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения — 52.
Из всех 281 подтвержденного случая по месту жительства:
Всего выздоровели от COVID-19 117 человек, умерло всего от последствий коронавируса 7 человек.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 3 человека с подозрением на COVID-19.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 24 мая на стационарном лечении находится 32 человека, больных COVID-19.
Напомним, что в Украине по состоянию на 9 утра 24 мая зафиксировано уже 20 тысяч 986 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, 617 человек умерло и более 7 тысяч выздоровели.
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По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
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Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
По состоянию на 10 утра 24 мая в Николаевской области обнаружен 1 новый подтвержденный случай COVID-19.
Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.
Всего зарегистрирован 281 подтвержденный случай COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения — 52.
Из всех 281 подтвержденного случая по месту жительства:
Всего выздоровели от COVID-19 117 человек, умерло всего от последствий коронавируса 7 человек.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 3 человека с подозрением на COVID-19.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 24 мая на стационарном лечении находится 32 человека, больных COVID-19.
Напомним, что в Украине по состоянию на 9 утра 24 мая зафиксировано уже 20 тысяч 986 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, 617 человек умерло и более 7 тысяч выздоровели.