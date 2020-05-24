По состоянию на 10 утра 24 мая в Николаевской области обнаружен 1 новый подтвержденный случай COVID-19.

Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Всего зарегистрирован 281 подтвержденный случай COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения — 52.

Из всех 281 подтвержденного случая по месту жительства:

Николаев - 50 человек;

Южноукраинск - 39 человек;

Первомайск - 11 человек;

Арбузинский район - 6 человек;

Братский район - 3 человека;

Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;

Врадиевский район - 25 человек;

Доманевский район - 59 человек;

район - 59 человек; Казанковский район - 1 человек;

Николаевский район - 1 человек;

Новоодесский район - 38 человек;

район - 38 человек; Снигиревский район - 1 человек;

Кривоозерский район - 5 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 117 человек, умерло всего от последствий коронавируса 7 человек.

За минувшие сутки обратилось или выявлено 3 человека с подозрением на COVID-19.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 24 мая на стационарном лечении находится 32 человека, больных COVID-19.

Напомним, что в Украине по состоянию на 9 утра 24 мая зафиксировано уже 20 тысяч 986 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, 617 человек умерло и более 7 тысяч выздоровели.