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В Северо-Атлантическом альянсе сообщили, что в 2019 году самолеты НАТО перехватывали российские самолеты в европейском воздушном пространстве почти 300 раз. Активность российских военных самолетов в Черном море возросла с 2014 года.
Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на чиновника Альянса, который пожелал не называть своего имени.
В течение последней недели пять самолетов НАТО от трех членов Черноморского альянса - Болгарии, Румынии и Турции - отправились на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 и двух самолетов-истребителей Су-27, которые приблизились к совместного воздушному пространству трех стран в западной части Черного моря
— В 2019-м союзные самолеты поднимались в небо 290 раз, чтобы сопровождать или перекрывать российские военные самолеты по всей Европе, - рассказал он.
Напомним, что североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) перехватило два российских самолета морской разведки возле Аляски.
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В Северо-Атлантическом альянсе сообщили, что в 2019 году самолеты НАТО перехватывали российские самолеты в европейском воздушном пространстве почти 300 раз. Активность российских военных самолетов в Черном море возросла с 2014 года.
Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на чиновника Альянса, который пожелал не называть своего имени.
В течение последней недели пять самолетов НАТО от трех членов Черноморского альянса - Болгарии, Румынии и Турции - отправились на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 и двух самолетов-истребителей Су-27, которые приблизились к совместного воздушному пространству трех стран в западной части Черного моря
— В 2019-м союзные самолеты поднимались в небо 290 раз, чтобы сопровождать или перекрывать российские военные самолеты по всей Европе, - рассказал он.
Напомним, что североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) перехватило два российских самолета морской разведки возле Аляски.