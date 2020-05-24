В Николаевской области вчера, 23 мая, группа пиротехников аварийно-спасательного отряда путем контролируемого подрыва уничтожила 3 единицы боеприпасов, обнаруженных жителями Первомайского района.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в области.

22 мая артиллерийский снаряд, калибром 76 мм времен прошлых войн, нашел человек во время прогулки у реки Южный Буг. О находке он сообщил спасателям.

Еще один случай был зафиксирован 23 мая. Женщина нашла на два артиллерийских снаряда, калибром 120 и 76 мм, при проведении земляных работ на территории частного дома в селе Лысая Гора.

Напомним, что за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.