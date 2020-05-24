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В Николаеве работники Службы безопасности Украины в Николаевской области закрыли два игровых зала.
Об этом НикВести сообщил источник Управления СБУ в области.
Отмечается, что игровые залы были расположены на проспекте Центральный 4/6 и на 3-й Слободской, 51.
Закрытие игровых залов, которые незаконно работали в Николаеве, было проведено минувшей ночью.
Напомним, что в Николаевской области полицейские открыли 16 уголовных дел из-за незаконной работы подпольных игровых автоматов.
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В Николаеве работники Службы безопасности Украины в Николаевской области закрыли два игровых зала.
Об этом НикВести сообщил источник Управления СБУ в области.
Отмечается, что игровые залы были расположены на проспекте Центральный 4/6 и на 3-й Слободской, 51.
Закрытие игровых залов, которые незаконно работали в Николаеве, было проведено минувшей ночью.
Напомним, что в Николаевской области полицейские открыли 16 уголовных дел из-за незаконной работы подпольных игровых автоматов.