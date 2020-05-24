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В Гонконге прошла демонстрация против закона о национальной безопасности, который инициирует Китай.
Об этом сообщают Буквы.
В воскресенье, 24 мая, в Гонконге прошла акция против предложенного закона о национальной безопасности.
Полиция разогнала протест, используя слезоточивый газ. На улицы Гонконга вышли тысячи протестующих.
Менее через полчаса после начала демонстрации полиция применила слезоточивый газ. В ответ протестующие бросали в полицию камни и подручные предметы.
Отмечается, что акция не была санкционирована. Кроме того, в Гонконге продолжаю действовать ограничения в связи с коронавирусом, которые, в частности, запрещают собираться группами, более 8 человек.
Напомним, что Канада, Британия и Австралия совместно выразили глубокую обеспокоенность намерение Китая ввести в Гонконге законы против мятежа.
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
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Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
В Гонконге прошла демонстрация против закона о национальной безопасности, который инициирует Китай.
Об этом сообщают Буквы.
В воскресенье, 24 мая, в Гонконге прошла акция против предложенного закона о национальной безопасности.
Полиция разогнала протест, используя слезоточивый газ. На улицы Гонконга вышли тысячи протестующих.
Менее через полчаса после начала демонстрации полиция применила слезоточивый газ. В ответ протестующие бросали в полицию камни и подручные предметы.
Отмечается, что акция не была санкционирована. Кроме того, в Гонконге продолжаю действовать ограничения в связи с коронавирусом, которые, в частности, запрещают собираться группами, более 8 человек.
Напомним, что Канада, Британия и Австралия совместно выразили глубокую обеспокоенность намерение Китая ввести в Гонконге законы против мятежа.