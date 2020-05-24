По состоянию на 17:00 24 мая, боевики совершили 7 обстрелов украинских позиций на Донбассе, потерь среди военных ВСУ нет.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения ООС.

— Сегодня (по состоянию на 17:00 - прим.) вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения 122-мм артиллерийские системы, минометы калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник:

▪️ с 122-мм артиллерийских систем обстреливал окраины Каменки;

▪️ рядом с Авдеевкой враг выпустил 20 мин 82-го калибра, а также применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;

▪️по окрестностях Красногоровки оккупанты вели огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

▪️ защитников Старогнатовки дважды обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

▪️ вблизи Орехового вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня, используя 120-мм минометы - 12 мин, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

— Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам. Потери противника уточняются. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим «Тишина» соблюдался, - резюмировали в ООС.

Напомним, что за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.