Украинских моряков, которых ранее захватили пираты у берегов Африки, освободили из плена.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

По его словам, моряки уже на свободе, и скоро вернутся домой.

— Пираты захватили в Гвинейском заливе 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинский консулы, Посольство Украины в Нигерии, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой! – заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним, что у берегов Африки пираты захватили грузовое судно, в экипаже которого были восемь украинских моряков.