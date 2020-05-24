|Скорость ветра:
|4.5 м/с
|Восход солнца:
|05:06
|Заход солнца:
|20:31
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|04:58
|Заход солнца:
|20:51
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.6 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
Украинских моряков, которых ранее захватили пираты у берегов Африки, освободили из плена.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
По его словам, моряки уже на свободе, и скоро вернутся домой.
— Пираты захватили в Гвинейском заливе 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинский консулы, Посольство Украины в Нигерии, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой! – заявил Дмитрий Кулеба.
Напомним, что у берегов Африки пираты захватили грузовое судно, в экипаже которого были восемь украинских моряков.
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
Украинских моряков, которых ранее захватили пираты у берегов Африки, освободили из плена.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
По его словам, моряки уже на свободе, и скоро вернутся домой.
— Пираты захватили в Гвинейском заливе 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинский консулы, Посольство Украины в Нигерии, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой! – заявил Дмитрий Кулеба.
Напомним, что у берегов Африки пираты захватили грузовое судно, в экипаже которого были восемь украинских моряков.