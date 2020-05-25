Возле разрушенного моста в поселке Алексеевка Никопольского района построят понтонную переправу.

Об этом сообщает Укравтодор.

— Сегодня утром колонна 808-го понтонно-мостового полка отправилась из города Белгорода-Днестровского в Днепропетровскую область для обустройства понтонной переправы рядом с разрушенным мостом на дороге Н-23 в Алексеевке, - сообщили дорожники.

Напомним, что 20 мая возле Никополя Днепропетровской области обвалился мост. В этот момент по нему проезжала фура, которая в итоге повисла на краю и задней частью погрузилась в воду.