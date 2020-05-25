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Центральный районный суд Николаева приговорил к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год 20-летнего парня, котрый ударом ноги сломал челюсть патрульному.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что ночью 27 октября 2018 года, парень нанес патрульному полицейскому, исполнявшему свои служебные обязанности, удар в голову, что привело к перелому челюсти.
Обвиняемый свою вину признал и раскаялся в содеянном.
«Суд пришел к выводу, что вина последнего в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 УК Украины (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) подтверждается исследованными письменными доказательствами, показаниями потерпевшего, свидетелей и обвиняемого», — говорится в сообщении суда.
Суд постановил признать 20-летнего парня виновным и назначить наказание в виде двух лет ограничения свободы с испытательным сроком в один год, возложив на него обязанности периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, учебы, работы.
Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего и постановил взыскать с обвиняемого расходы на возмещение морального вреда в размере 10 000 гривен.
Напомним, ранее в Николаеве полицейские остановили автомобиль Infiniti. В салоне кроме водителя находилось еще несколько человек с признаками алкогольного опьянения. Водитель отказался проходить освидетельствование на месте и оказал сопротивление сотрудникам полиции. Правоохранители попытались повалить мужчину на землю и задержать его, однако в этот момент подбежал парень, который нанес удар полицейскому в область лица. Оказалось, что в результате удара у офицера патрульной полиции сломана челюсть.
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Центральный районный суд Николаева приговорил к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год 20-летнего парня, котрый ударом ноги сломал челюсть патрульному.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что ночью 27 октября 2018 года, парень нанес патрульному полицейскому, исполнявшему свои служебные обязанности, удар в голову, что привело к перелому челюсти.
Обвиняемый свою вину признал и раскаялся в содеянном.
«Суд пришел к выводу, что вина последнего в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 УК Украины (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) подтверждается исследованными письменными доказательствами, показаниями потерпевшего, свидетелей и обвиняемого», — говорится в сообщении суда.
Суд постановил признать 20-летнего парня виновным и назначить наказание в виде двух лет ограничения свободы с испытательным сроком в один год, возложив на него обязанности периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, учебы, работы.
Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего и постановил взыскать с обвиняемого расходы на возмещение морального вреда в размере 10 000 гривен.
Напомним, ранее в Николаеве полицейские остановили автомобиль Infiniti. В салоне кроме водителя находилось еще несколько человек с признаками алкогольного опьянения. Водитель отказался проходить освидетельствование на месте и оказал сопротивление сотрудникам полиции. Правоохранители попытались повалить мужчину на землю и задержать его, однако в этот момент подбежал парень, который нанес удар полицейскому в область лица. Оказалось, что в результате удара у офицера патрульной полиции сломана челюсть.