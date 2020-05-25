Подсудимый

Центральный районный суд Николаева приговорил к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год 20-летнего парня, котрый ударом ноги сломал челюсть патрульному.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что ночью 27 октября 2018 года, парень нанес патрульному полицейскому, исполнявшему свои служебные обязанности, удар в голову, что привело к перелому челюсти.

Обвиняемый свою вину признал и раскаялся в содеянном.

«Суд пришел к выводу, что вина последнего в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 УК Украины (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) подтверждается исследованными письменными доказательствами, показаниями потерпевшего, свидетелей и обвиняемого», — говорится в сообщении суда.

Суд постановил признать 20-летнего парня виновным и назначить наказание в виде двух лет ограничения свободы с испытательным сроком в один год, возложив на него обязанности периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, учебы, работы.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего и постановил взыскать с обвиняемого расходы на возмещение морального вреда в размере 10 000 гривен.