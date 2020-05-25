Сегодня утром, 25 мая, в Николаеве мужчина разбил камнями окна в двух трамваях и повредил маршрутное такси.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Николаевэлектротранс».

На предприятии отметили, что инцидент произошел в районе улиц 5-я Продольная и Космонавтов, а сам пассажир психически нездоров.

— Сегодня в 8:06 в районе улиц 5-я Продольнвя и Космонавтов на линии психически больным пассажиром с помощью камня было разбито лобовое стекло трамвайного вагона № 1109. Водитель не пострадал, подробности инцидента выясняются, на место прибыла следственно-оперативная группа полиции. Также было повреждено маршрутное такси № 16 и вагон № 2003, — отметили в «Николаевэлектротрансе».

Напомним, в Днепре 15-летний подросток с криками «Я — миллионер» из травматического пистолета стрелял по машинам.