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Сегодня утром, 25 мая, в Николаеве мужчина разбил камнями окна в двух трамваях и повредил маршрутное такси.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Николаевэлектротранс».
На предприятии отметили, что инцидент произошел в районе улиц 5-я Продольная и Космонавтов, а сам пассажир психически нездоров.
— Сегодня в 8:06 в районе улиц 5-я Продольнвя и Космонавтов на линии психически больным пассажиром с помощью камня было разбито лобовое стекло трамвайного вагона № 1109. Водитель не пострадал, подробности инцидента выясняются, на место прибыла следственно-оперативная группа полиции. Также было повреждено маршрутное такси № 16 и вагон № 2003, — отметили в «Николаевэлектротрансе».
Напомним, в Днепре 15-летний подросток с криками «Я — миллионер» из травматического пистолета стрелял по машинам.
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Сегодня утром, 25 мая, в Николаеве мужчина разбил камнями окна в двух трамваях и повредил маршрутное такси.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Николаевэлектротранс».
На предприятии отметили, что инцидент произошел в районе улиц 5-я Продольная и Космонавтов, а сам пассажир психически нездоров.
— Сегодня в 8:06 в районе улиц 5-я Продольнвя и Космонавтов на линии психически больным пассажиром с помощью камня было разбито лобовое стекло трамвайного вагона № 1109. Водитель не пострадал, подробности инцидента выясняются, на место прибыла следственно-оперативная группа полиции. Также было повреждено маршрутное такси № 16 и вагон № 2003, — отметили в «Николаевэлектротрансе».
Напомним, в Днепре 15-летний подросток с криками «Я — миллионер» из травматического пистолета стрелял по машинам.