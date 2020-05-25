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Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в Харьковском городском совете.
Обыски проводятся в рамках расследования, связанного с введением в городском электротранспорте единого электронного билета E-ticket, пишет местное издание Харків Times.
Сообщается, что обыски проходят в служебных кабинетах заместителя городского главы по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовозова и директора Департамента инфраструктуры горсовета Сергея Дульфана.
Официально правоохранительные органы и пресс-служба горсовета на момент выхода этой публикации ее не комментируют.
Напомним, в ноябре прошлого года Служба безопасности Украины разоблачила факты присвоения руководством одного из департаментов Харьковского горсовета миллионов гривен, выделенных из госбюджета на ремонт автодорог.
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Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в Харьковском городском совете.
Обыски проводятся в рамках расследования, связанного с введением в городском электротранспорте единого электронного билета E-ticket, пишет местное издание Харків Times.
Сообщается, что обыски проходят в служебных кабинетах заместителя городского главы по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовозова и директора Департамента инфраструктуры горсовета Сергея Дульфана.
Официально правоохранительные органы и пресс-служба горсовета на момент выхода этой публикации ее не комментируют.
Напомним, в ноябре прошлого года Служба безопасности Украины разоблачила факты присвоения руководством одного из департаментов Харьковского горсовета миллионов гривен, выделенных из госбюджета на ремонт автодорог.