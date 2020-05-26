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Главный врач Александровской клинической больницы города Киева Людмила Антоненко заявила, что пожар, произошедший в больнице накануне вечером — дело рук поджигателя.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
— Первичная версия короткого замыкания не подтвердилась, — сообщила Людмила Антоненко.
По словам главврача, эксперты уже установили, что это был умышленный поджог.
— К счастью, никто не пострадал. Администрация больницы и сотрудники быстро сориентировались, провели эвакуацию пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус и вызвали пожарную службу. Пожарные быстро приехали на вызов, оперативно локализовали очаг возгорания и ликвидировали пожар, — написала Людмила Антоненко.
Также, главврач сообщила, что в больнице работает полиция.
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Главный врач Александровской клинической больницы города Киева Людмила Антоненко заявила, что пожар, произошедший в больнице накануне вечером — дело рук поджигателя.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
— Первичная версия короткого замыкания не подтвердилась, — сообщила Людмила Антоненко.
По словам главврача, эксперты уже установили, что это был умышленный поджог.
— К счастью, никто не пострадал. Администрация больницы и сотрудники быстро сориентировались, провели эвакуацию пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус и вызвали пожарную службу. Пожарные быстро приехали на вызов, оперативно локализовали очаг возгорания и ликвидировали пожар, — написала Людмила Антоненко.
Также, главврач сообщила, что в больнице работает полиция.