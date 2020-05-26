Вчера, 25 мая, в Николаеве полицейские и спецназ задержали мужчину, который продавал боеприпасы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Оперативники Управления уголовного розыска и спецназовцы 25 мая в Заводском районе Николаева задержали 29-летнего местного жителя сразу после продажи патронов калибра 5,45 мм в количестве больше 300 штук. За товар злоумышленник получил 3100 гривен. Вместе с ним был его знакомый, причастность которого к преступлению проверяется.

При обыске в рюкзаке задержанного также были обнаружены аналогичные патроны. Всего в ходе проведения следственных действий правоохранители изъяли больше 400 патронов, которые направили на экспертизу.

Следователи Заводского отдела полиции по данному факту проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. В ближайшее время ему будет объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства уголовного преступления и других людей, причастных к сбыту боеприпасов.

Напомним, что в центре Николаева в ходе работ по реконструкции теплосетей рабочие обнаружили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.