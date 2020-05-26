Министр Румынии по делам молодежи и спорта Ионуц Строе попал в курьезную ситуацию во время онлайн-включения из дома, когда давал интервью телеканалу.

Об этом сообщает Левый берег.

В момент, когда политик комментировал вероятность того, что Румыния вместе с Сербией, Грецией и Болгарией будет претендовать на совместное проведение Евро-2028, ТВ-камера дрогнула, сменив ракурс и обнажила нижнюю часть тела Ионуца. Мужчина был одет только в верхнюю половину офисной одежды.

Министр не стушевался, улыбнулся, поправил камеру и как не в чем не бывало продолжил рассказ.

Ведущего, который, по-видимому, не имеет еще такого самообладания, как Строе, очень удивился.

Напомним, что глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко оконфузился, изложив свою «версию» десанта под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского.